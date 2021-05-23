Про це повідомляє американський портал TMZ.

Свято пройшло у Західному Голлівуді. Серед гостей були не тільки сестри Кардаш’ян, а й близькі друзі Кендалл – Хейлі й Джастин Бібер, Кріс Браун, Кеті Перрі, Дрейк, Тревіс Скотт та інші.

Раніше 25-річну знаменитість звинуватили у культурній апропріації. Вона опублікувала у своєму Instagram фото і відео зі зйомок реклами текіли в Мексиці. На одному зі знімків Дженнер зображена поряд з конем у ковбойському капелюсі, білій футболці, зеленій сорочці в смужку і синіх джинсах.

Користувачі розкритикували зірку за те, що її образ був заснований на стереотипах про мексиканських фермерів.

Проте бренд Дженнер вже завоював кілька престижних нагород, в тому числі World Tequila Awards в номінації “Найкраща витримана текіла” і трофей голови журі (Chairman’s Trophy) від Ultimate Spirits Challenge.

Дата старту продажів 818 поки не називається. В асортименті бренду буде три види текіли.