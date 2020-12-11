Американская актриса Кэндис Кинг, наиболее известна по роли Кэролайн Форбс в телесериале “Дневники вампира“, стала мамой во второй раз.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

1 декабря Кэндис родила девочку, которую назвали Джозефиной.

“На прошлой неделе наша малышка прилетела в мир и в наши сердца. Мы любим тебя, Джозефина Джун Кинг! 12/1/20“, – отметила актриса и опубликовала нежное фото с ручкой дочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Candice King (@candiceking)

Муж Кэндис, гитарист Fray Джо Кинг также объявил о рождении дочери и показал ее фото.

“Это лучший год в моей жизни, и я искренне рад приветствовать нашу Джозефину Джун Кинг“, – написал он.

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Добавим, что пара поженилась 18 октября 2014 года, до этого они встречались три года. В августе 2015 года стало известно, что Кэндис ждет своего первенца. 15 января 2016 года она родила девочку, которую назвали Флоренс Мэй Кинг.