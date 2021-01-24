Актер Кеннет Брана сыграет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в новом сериале Sky TV "This Sceptred Isle" ("Этот царственный остров"), в котором подробно расскажут о странной реакции Великобритании на кризис из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Variety.

О проекте стало известно летом, но тогда еще не был объявлен партнер по трансляции. Сериал будет состоять из пяти эпизодов и расскажет о событиях первой половины прошлого года – с момента выявления первого случая заражения COVID-19 в Великобритании.

Главную роль – британского премьер-министра Бориса Джонсона – сыграет актер Кеннет Брана. Полный кастинг проекта пока не разглашается. Режиссером всех эпизодов выступит Майкл Уинтерботт, свявший фильмы “Убийца внутри меня” и “Ее сердце”. Он также выступит в качестве сценариста вместе с Кироном Куирком. Производством “This Sceptred Isle” занимаются Sky, Fremantle, Passenger и Revolution Films.

“Первая волна пандемии COVID-19 останется в памяти навсегда. Время, когда страна объединилась, чтобы сразиться с невидимым врагом. Время, когда люди как никогда осознавали важность сообщества. В нашем сериале собраны правдивые истории разных людей – от Бориса Джонсона до передовых работников по всей стране – хроники усилий ученых, врачей, работников домов престарелых и политиков по защите нас от вируса”, – сказал Уинтерботт.

Сейчас Великобритания находится в третьем государственном карантине. В пятницу была зафиксирована 1401 смерть. Общее число погибших на данный момент составляет 95 981 человек.

Сериал “This Sceptred Isle” выйдет на Sky TV осенью 2022 года.