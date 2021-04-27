Про це пише журнал People.
За словами Керол, малюки дуже цікавляться вирощуванням рослин.
“Якщо я займаюся посадкою з моїми внуками, мені подобається, щоб у них все було розкладено по місцях, щоб у них були власні горщики, совки і щоб вони могли негайно приступити до роботи. Недобре запрошувати дітей на якесь заняття, щоб потім вам довелося метушитися в пошуках необхідного обладнання та розчищення місця. Так вони швидко втратять інтерес і підуть”, – сказала вона.
Керол також наголосила, що важливо, щоб діти росли з розумінням цінності природи.
“І це передбачає, що їм дозволяється трохи бруднитися”, – додала вона.
Мама герцогині Кембриджської також зізналася, що вирощує власні овочі, щоб залишатися зайнятою під час ізоляції через пандемію COVID-19.
“Вирощування картоплі – це простий процес, а копати ґрунт для підгортання – розвага в будь-якому віці. Ми також вирощуємо моркву, буряк і цибулю, і немає кращого способу заохотити здорове харчування, ніж дозволити вашим онукам побачити, як вирощується їжа, і дозволити їм самим обирати”, – зазначила вона.
- Молодшій дитині Кейт Міддлтон і принца Вільяма сьогодні виповнюється 3 роки, і горді батьки відзначили цю подію, опублікувавши нову фотографію принца Луї.