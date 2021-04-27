Мама герцогині Кембриджської Кейт, Керол Міддлтон, поділилася секретом, як їй вдалося прищепити любов своїх онуків Джорджа, Шарлотти та Луї до садівництва.

Про це пише журнал People.

За словами Керол, малюки дуже цікавляться вирощуванням рослин.

“Якщо я займаюся посадкою з моїми внуками, мені подобається, щоб у них все було розкладено по місцях, щоб у них були власні горщики, совки і щоб вони могли негайно приступити до роботи. Недобре запрошувати дітей на якесь заняття, щоб потім вам довелося метушитися в пошуках необхідного обладнання та розчищення місця. Так вони швидко втратять інтерес і підуть”, – сказала вона.

Керол також наголосила, що важливо, щоб діти росли з розумінням цінності природи.

“І це передбачає, що їм дозволяється трохи бруднитися”, – додала вона.

Мама герцогині Кембриджської також зізналася, що вирощує власні овочі, щоб залишатися зайнятою під час ізоляції через пандемію COVID-19.

“Вирощування картоплі – це простий процес, а копати ґрунт для підгортання – розвага в будь-якому віці. Ми також вирощуємо моркву, буряк і цибулю, і немає кращого способу заохотити здорове харчування, ніж дозволити вашим онукам побачити, як вирощується їжа, і дозволити їм самим обирати”, – зазначила вона.