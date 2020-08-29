Кэти Перри повеселила Сеть рассказом о первых днях материнства

Пост опубликован в Instagram-аккаунте певицы.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад голливудский актер Орландо Блум и певица Кэти Перри стали родителями — у них родилась дочь Дейзи Дал Блум.

Для 35-летней Кэти дочка стала первенцем, и сейчас певица познает первые трудности материнства одновременно с работой.

К этому Перри подходит с юмором. В соцсети она разместила фотографию мужчины и женщины в пустыне, которые перебрасывают друг другу ребенка.

На фото она обозначила своего мужа и написала: “Я после кормления в течение целого дня передаю Дейзи папе, чтобы подготовиться к второго ребенка”, имея в виду релиз нового альбома.

Подписчикам понравилась шутка певицы. Пост собрал около 1,3 млн лайков и тысячи положительных комментариев.