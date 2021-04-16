Кеті Перрі розізлилася на соцмережі та назвала їх «сміттям»

Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, у Twitter 36-річної зірки з’явилася серія твітів про соціальні мережі, у яких вона називає їх “сміттям”.
“Соціальні мережі – це сміття… Занепад людської цивілізації #якажутещоякажу”, – написала обурена співачка.
the decline of human civilization #isaidwhatisaid https://t.co/Y1U4DLEduo
— KATY PERRY (@katyperry) April 15, 2021
При цьому Перрі не пояснила причин свого обурення. Зазначимо, що акаунти зірки у соціальних мережах є одними з найпопулярніших у світі. Лише у Twitter за нею слідкують 109,5 млн користувачів. Ще 115 млн фоловерів у її Instagram-сторінки.
Однак Перрі все ще залишається користувачкою соціальних мереж. Можливо, згодом вона пояснить свою позицію.
- У березні співачка Кеті Перрі спровокувала чутки про таємне весілля з актором Орландо Блумом. Зокрема, на її руці побачили прикрасу, схожу на обручку.
- Раніше Кеті Перрі презентувала яскравий кліп на нову пісню “Smile”. У ньому вагітна співачка постала в образі мініатюрної клоунеси.