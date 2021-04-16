Covid-19 Украина

обновлено 16.04.2021 в 17:01

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Кеті Перрі розізлилася на соцмережі та назвала їх «сміттям»

Відома американська співачка Кеті Перрі несподівано розкритикувала соціальні мережі.

Пятница, 16 апреля 2021, 18:08

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, у Twitter 36-річної зірки з’явилася серія твітів про соціальні мережі, у яких вона називає їх “сміттям”.

“Соціальні мережі – це сміття… Занепад людської цивілізації #якажутещоякажу”, – написала обурена співачка.

При цьому Перрі не пояснила причин свого обурення. Зазначимо, що акаунти зірки у соціальних мережах є одними з найпопулярніших у світі. Лише у Twitter за нею слідкують 109,5 млн користувачів. Ще 115 млн фоловерів у її Instagram-сторінки.

Однак Перрі все ще залишається користувачкою соціальних мереж. Можливо, згодом вона пояснить свою позицію.

  • У березні співачка Кеті Перрі спровокувала чутки про таємне весілля з актором Орландо Блумом. Зокрема, на її руці побачили прикрасу, схожу на обручку.
  • Раніше Кеті Перрі презентувала яскравий кліп на нову пісню “Smile”. У ньому вагітна співачка постала в образі мініатюрної клоунеси.
Теги: Кэти Перри, соцсети

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