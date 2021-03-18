Певица Кэти Перри спровоцировала слухи о тайной свадьбе с актером Орландо Блумом. В частности, на ее руке увидели украшение, похожее на обручальное.

Об этом сообщает издание The Page Six.

Отметим, что звездная пара планировала пожениться прошлого года. Однако из-за пандемии Перри и Блум перенесли свадьбу, но на какую дату – неизвестно.

За этот год певица и актер успели родить дочь, но со свадьбой не спешили, или решили сделать ее тайной.

Во вторник, 16 марта, во время отдыха на Гавайях на безымянном пальце Кэти Перри увидели кольцо.

“Украшение было очень похожим на обручальное кольцо”, – отмечает издание.

Пока пара не комментирует новости о тайной свадьбе.