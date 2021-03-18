Об этом сообщает издание The Page Six.
Отметим, что звездная пара планировала пожениться прошлого года. Однако из-за пандемии Перри и Блум перенесли свадьбу, но на какую дату – неизвестно.
За этот год певица и актер успели родить дочь, но со свадьбой не спешили, или решили сделать ее тайной.
Во вторник, 16 марта, во время отдыха на Гавайях на безымянном пальце Кэти Перри увидели кольцо.
“Украшение было очень похожим на обручальное кольцо”, – отмечает издание.
Пока пара не комментирует новости о тайной свадьбе.
- Как сообщалось ранее, несколько дней назад голливудский актер Орландо Блум и певица Кэти Перри стали родителями — у них родилась дочь Дейзи Дал Блум.
- Для 35-летней Кэти дочка стала первенцем, и сейчас певица познает первые трудности материнства одновременно с работой. К этому Перри подходит с юмором. В соцсети она разместила фотографию мужчины и женщины в пустыне, которые перебрасывают друг другу ребенка.