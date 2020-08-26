Об этом сообщается на сайте сети.

Слоган KFC “It’s Finger Lickin” Good” — “Так хорошо, что пальчики оближешь” оставался неизменным последние 64 года. Но сейчас, в условиях пандемии COVID-19, он, по мнению руководства компании, “кажется не совсем правильным”.

По этой причине компания прекращает его использование в рекламе.

“Мы находимся в уникальной ситуации – у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в нынешнюю среду. Пока мы прекращаем использование It’s Finger Lickin ‘Good. Но будьте уверены, еда, которую так любят многие люди во всем мире, ни на йоту не изменится”, — сказала Кэтрин Тан-Гиллеспи, глобальный директор по маркетингу KFC.

Как ожидается, впоследствии KFC вернется к старому лозунгу — “как раз тогда, когда придет время”.