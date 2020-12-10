Фото появилось в Instagram звезды.
Так, в микроблоге актрисы появился фотоколлаж. На одном из снимков позирует инстадива Кайли Дженнер, а на втором – сама Терон с макияжем от дочери.
“Кто есть кто?”, – написала Терон.
Кстати, сама Кайли положительно отреагировала на сравнение актрисы. Она оставила комментарий с емодзи улыбающихся до слез смайликов.
Однако другие комментаторы предположили, что таким образом Терон потролила Дженнер, которая не скрывает свои пластические операции.
“Естественность против пластики, конечно, естественность всегда выигрывает”, – написала одна из подписчиц звезды.
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- Знаменитые сестры Кайли и Кендалл Дженнер в октябре этого года подрались и не общались в течение месяца. Причиной конфликта стало платье.