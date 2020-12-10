Голливудская актриса Шарлиз Терон похвасталась макияжем в исполнении своей пятилетней дочери Августы. Также знаменитость сравнила себя с Кайли Дженнер.

Фото появилось в Instagram звезды.

Так, в микроблоге актрисы появился фотоколлаж. На одном из снимков позирует инстадива Кайли Дженнер, а на втором – сама Терон с макияжем от дочери.

“Кто есть кто?”, – написала Терон.

Кстати, сама Кайли положительно отреагировала на сравнение актрисы. Она оставила комментарий с емодзи улыбающихся до слез смайликов.

Однако другие комментаторы предположили, что таким образом Терон потролила Дженнер, которая не скрывает свои пластические операции.

“Естественность против пластики, конечно, естественность всегда выигрывает”, – написала одна из подписчиц звезды.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Charlize Theron (@charlizeafrica)