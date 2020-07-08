Их заметили во время ужина в одном из ресторанов Берлина.
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Um novo visual do personagem Neo de Keany Reeves, o personagem misterioso de Neil Patrick Harris e Trinity de Carrie-Anne Moss, no próximo filme #matrix4 Infelizmente, as imagens não nos dizem nada sobre os personagens ou revelam detalhes da trama do próximo filme. Ancioso para ver a sequência de #matrix ? #filmesnetflix #filmes #filme #filme #filmesdeação
Ранее компания Warner Bros. Pictures сообщала, что в июле возобновит съемки фильма.
Помимо Киану, фанаты фильма заметили в городе других актеров, которые также приехали на съемки. В частности, Керри-Энн Мосс и Нила Патрика Гарриса.
Киану и Александра посетили частные апартаменты в районе Кройцберг, где состоялся ужин для актеров фильма.
Стоит отметить, что Ривз согласился продолжать съемки в “Матрице” совершенно недавно. Он пояснил свое решение тем, что режиссер фильма, Лана Вачовски, все же сумела создать невероятную и впечатляющую сюжетную линию.
Планируется, что фильм выйдет на экраны весной 2022 года.
Франшиза “Матрицы” является одной из наиболее успешных в истории кинематографа. Первые три части – “Матрица” (1999), “Матрица: перезагрузка” (2003) и “Матрица: революция” (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.
- Ранее в Сети появились несколько видеороликов, снятых очевидцами и запечатлевших съемки четвертой частьи “Матрицы”. На них Нео и Тринити в исполнении Киану Ривза и Керри-Энн Мосс прыгают с крыши, чтобы куда-то полететь.