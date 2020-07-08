Голливудский актер Киану Ривз вместе со своей возлюбленной Александрой Грант прилетел в Берлин (Германия), где пройдут съемки продолжения культовой картины "Матрица".

Их заметили во время ужина в одном из ресторанов Берлина.

Ранее компания Warner Bros. Pictures сообщала, что в июле возобновит съемки фильма.

Помимо Киану, фанаты фильма заметили в городе других актеров, которые также приехали на съемки. В частности, Керри-Энн Мосс и Нила Патрика Гарриса.

Киану и Александра посетили частные апартаменты в районе Кройцберг, где состоялся ужин для актеров фильма.

Стоит отметить, что Ривз согласился продолжать съемки в “Матрице” совершенно недавно. Он пояснил свое решение тем, что режиссер фильма, Лана Вачовски, все же сумела создать невероятную и впечатляющую сюжетную линию.

Планируется, что фильм выйдет на экраны весной 2022 года.

Франшиза “Матрицы” является одной из наиболее успешных в истории кинематографа. Первые три части – “Матрица” (1999), “Матрица: перезагрузка” (2003) и “Матрица: революция” (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.