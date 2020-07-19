Об этом сообщает USA Today.
По словам актера, идея о создании персонажа – бессмертного сына бога войны, который живет на Земле 80 лет и прошел все значимые военные конфликты в истории человечества, пришла ему во время встречи с представителями американского издательства комиксов Boom! Studios.
Внешне герой комикса похож на самого Ривза.
Фото: timesfamous.com
Комикс будет сочетать в себе элементы экшена и детектива, с жесткими боевыми сценами.
Первый из 12 выпусков BRZRKR выйдет в начале октября.
- Ранее в Сети появились несколько видеороликов, снятых очевидцами и запечатлевших съемки четвертой частьи “Матрицы”. На них Нео и Тринити в исполнении Киану Ривза и Керри-Энн Мосс прыгают с крыши, чтобы куда-то полететь.