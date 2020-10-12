Видео Кидман опубликовала на своей странице в Instagram.

“Немного веселья и много загадок. За кулисами съемок постера для сериала “Отыграть назад”, – подписала она ролик.

 

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A little fun and a whole lot of mystery ✨ Behind the scenes shooting the poster for @UndoingHBO #HughGrant xx

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

“Отыграть назад” (The Undoing) – американский мини-сериал.

На официальной странице проекта в Instagram сообщается, что его премьера запланирована на 25 октября 2020 года.

 

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@undoinghbo begins October 25 on @hbo & @hbomax ✨

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)