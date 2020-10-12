Видео Кидман опубликовала на своей странице в Instagram.
“Немного веселья и много загадок. За кулисами съемок постера для сериала “Отыграть назад”, – подписала она ролик.
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A little fun and a whole lot of mystery ✨ Behind the scenes shooting the poster for @UndoingHBO #HughGrant xx
“Отыграть назад” (The Undoing) – американский мини-сериал.
На официальной странице проекта в Instagram сообщается, что его премьера запланирована на 25 октября 2020 года.
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- Американский актер Роберт Дауни-младший, известный ролью Шерлока Холмса, собирается создать киновселенную, посвященную образу легендарного детектива.