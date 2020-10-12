Голливудская актриса Николь Кидман разместила ролик, в котором изображена вместе с британским актером Хью Грантом.

Видео Кидман опубликовала на своей странице в Instagram.

“Немного веселья и много загадок. За кулисами съемок постера для сериала “Отыграть назад”, – подписала она ролик.

“Отыграть назад” (The Undoing) – американский мини-сериал.

На официальной странице проекта в Instagram сообщается, что его премьера запланирована на 25 октября 2020 года.