Об этом сообщается на сайте театра.
В роли Герасима Калитки – народный артист Украины, лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко Богдан Бенюк.
“Когда зрители не идут в театр – театр отправляется к ним. Наконец мы вернулись, но в обновленном и адаптированном формате. Дома, за бокалом вина, чашкой какао или ароматного кофе, на удобном диване – теперь именно так можно посетить представление. Покупая билет, вы не только делаете свой вечер по-настоящему добрым, но и инвестируете деньги в развитие театрального искусства”, – говорится в сообщении.
Начало в 19:00. Ссылка на трансляцию будет активна в течение трех дней.
- В этом году День Киева будет отмечаться в онлайн- и телеформате из-за эпидемии коронавируса.