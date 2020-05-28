4 июня Театр на Подоле покажет онлайн-спектакль "Сто тысяч" по произведению И. Карпенко-Карого.

Об этом сообщается на сайте театра.

В роли Герасима Калитки – народный артист Украины, лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко Богдан Бенюк.

“Когда зрители не идут в театр – театр отправляется к ним. Наконец мы вернулись, но в обновленном и адаптированном формате. Дома, за бокалом вина, чашкой какао или ароматного кофе, на удобном диване – теперь именно так можно посетить представление. Покупая билет, вы не только делаете свой вечер по-настоящему добрым, но и инвестируете деньги в развитие театрального искусства”, – говорится в сообщении.

Начало в 19:00. Ссылка на трансляцию будет активна в течение трех дней.