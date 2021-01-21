Стриминговая платформа Netflix сообщила о приросте в 8,5 млн новых платных подписчиков в четвертом квартале, достигнув общего числа платных пользователей в 203,7 миллиона человек.

Об этом сообщает Deadline.

Волна новых подписок превысила прогноз компании в 6 миллионов новых клиентов в четвертом квартале.

Выручка достигла 6,6 миллиарда долларов, что тоже чуть выше ожиданий. При этом, несмотря на то, что в начале января 2021 года акции упали на 7 %, они вновь поднялись на 13 % после отчета о количестве подписчиков.

Рост в четвертом квартале последовал за более низкими показателями в третьем квартале, когда на сервис подписалось всего 2,2 миллиона подписчиков. Это было резкое падение после бума в первой половине 2020 года, когда на фоне жестких ограничений, вызванных пандемией коронавируса, на платформу пришло 26 миллионов клиентов.