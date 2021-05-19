Відома бізнесвумен та модель Кім Кардаш’ян поки не готова дозволити своїм дітям дивитися реаліті-серіал “Сімейство Кардаш’ян”.

Про це зірка розповіла у розмові з екскоханим своєї сестри Кортні Скоттом Дісіком.

Зокрема, зірка зізналася, що поки вагається, чи варто дозволити 7-річній Норт, 5-річному Сейнту, 3-річній Чикаго та 2-річному Псалму дивитися реаліті-серіал за участю їхніх рідних.

При цьому Кім зізналася, що Норт бачила деякі кадри шоу на TikTok, зокрема сумнозвісний момент, коли Кім втратила свої діамантові сережки в океані.

Кардаш’ян зізналася, що у шоу багато сцен, де вона плаче. Тому зірка наразі вагається, чи потрібно дітям бачити це.

При цьому Скотт зазначив, що їхні спільні з Кортні Кадаш’ян діти вже цікавляться цим реаліті. Тому вони вирішили дозволити нащадкам поглянути, що робити їхні батьки увесь цей час.

Кім зізнається, що не хоче розповідати своїм дітям про Кріса Хамфріса, з яким вона розлучилася після 72 днів шлюбу ще у 2011 році.

“Я не дуже хочу пояснювати, хто такий Кріс Хамфріс”, – каже Кім.

“Це ваше життя, це ваше минуле, і в якийсь момент їм буде цікаво побачити все. Вони або зроблять це без нас, або з нами”, – пояснив Скотт.

Кім зазначила, що вона розуміє інтерес дітей та неминучість того, що вони захочуть переглянути шоу, але поки вона не готова пояснювати їм свої вчинки.

“Нещодавно діти попросили подивитися шоу, але я дійсно вагаюся лише тому, що мені особисто доведеться багато пояснювати”, – ділиться Кім.