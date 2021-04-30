Про це вона повідомила в Instagram Stories.
Зокрема, спочатку Кім поділилася коротким відео, на якому показала свої брови, покриті засобом для висвітлення волосся. Пізніше вона продемонструвала свої білі брови й зауважила, що це не розіграш, а реальність.
Однак й на цьому знаменитість вирішила не зупинятися. У наступному ролику вона з’явилася в образі білявки зі світлими бровами та вечірнім макіяжем.
На усіх відео Кардаш’ян залишила слово “Thursday” (четвер).
Витримавши паузу, Кім опублікувала сьогоднішнє фото, на якому постала у звичному для себе образі із темним кольором волосся.
“Я вже повернулася до темного. Не хвилюйтеся”, – написала зірка.
Ймовірно, перевтілення відбулося в рамках якогось проєкту. При цьому Кардаш’ян не уточнила, чи справді фарбувала волосся, чи використала перуку.
- Раніше відома американська телезірка та модель Кім Кардаш’ян здивувала підписників архівним фото зі старшою сестрою Кортні. Так, Кім опублікувала фото, на якому вони з Кортні зовсім юні. Зокрема, Кім підколювала волосся з обох сторін модними на сьогодні аксесуарами, а її сестра носила дві коси.