Світлини з’явилися в Instagram зірки.

Так, Кардаш’ян у звабливому бікіні та шовковій хустині на голові готується до адвокатських іспитів, які вона повинна скласти у 2022 році. Знаменитість продемонструвала свої блокноти та безліч інформаційних матеріалів.

“Навчання на сонці”, – підписала світлини зірка.

Нагадаємо, телезірка подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.