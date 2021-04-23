Світлини з’явилися в Instagram зірки.
Так, Кардаш’ян у звабливому бікіні та шовковій хустині на голові готується до адвокатських іспитів, які вона повинна скласти у 2022 році. Знаменитість продемонструвала свої блокноти та безліч інформаційних матеріалів.
“Навчання на сонці”, – підписала світлини зірка.
Нагадаємо, телезірка подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.
- Кім Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
- Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.
- Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.