Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись — СМИ

Об этом пишет американский таблоид Page Six.

“Они держат это в секрете, но это правда. Ким наняла адвоката Лору Вассер, и они ведут переговоры об урегулировании вопросов”, – говорит один из источников.

“Он знает, что с нее довольно.Она сказала ему, что ей нужно немного личного пространства, чтобы разобраться со своим будущим”, – говорит источник.

Также есть информация, что Уэст готовится подать документы, но пока не знает, когда это состоится.

“С ним все в порядке. Ему грустно, но все в порядке. Он знает, что неизбежное произойдет в ближайшее время”, – добавляет источник.

Издание пишет, что Кардашьян наняла известного адвоката по разводам Лору Вассер, которая ранее представляла в бракоразводных процессах других американских звезд: Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Джонни Деппа.

Источник добавил, что хотя Ким в прошлом много делала, чтобы помочь Канье справиться с проблемами психического здоровья, то теперь этот развод происходит, “потому что Ким сильно выросла”.

В то же время источник, близкий к Уэсту, говорит, что рэпер прошел точку невозврата в отношениях со всей семьей Кардашьян и больше не может терпеть их звездный образ жизни.

“Он не хочет иметь с ними ничего общего”, – сообщил человек на условиях анонимности.

Издание отмечает, что основным предметом спора при разводе может стать дом пары в Калабасасе, на который они потратили около 60 миллионов долларов. Кардашьян хочет, чтобы дом остался ей и детям.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году в Италии. У них четверо детей. Для Ким этот развод может стать третьим. Сама пара новости о разводе пока публично никак не комментирует.