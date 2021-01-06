Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись — СМИ

Об этом пишет американский таблоид Page Six.
“Они держат это в секрете, но это правда. Ким наняла адвоката Лору Вассер, и они ведут переговоры об урегулировании вопросов”, – говорит один из источников.
“Он знает, что с нее довольно.Она сказала ему, что ей нужно немного личного пространства, чтобы разобраться со своим будущим”, – говорит источник.
Также есть информация, что Уэст готовится подать документы, но пока не знает, когда это состоится.
“С ним все в порядке. Ему грустно, но все в порядке. Он знает, что неизбежное произойдет в ближайшее время”, – добавляет источник.
Издание пишет, что Кардашьян наняла известного адвоката по разводам Лору Вассер, которая ранее представляла в бракоразводных процессах других американских звезд: Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Джонни Деппа.
Источник добавил, что хотя Ким в прошлом много делала, чтобы помочь Канье справиться с проблемами психического здоровья, то теперь этот развод происходит, “потому что Ким сильно выросла”.
В то же время источник, близкий к Уэсту, говорит, что рэпер прошел точку невозврата в отношениях со всей семьей Кардашьян и больше не может терпеть их звездный образ жизни.
“Он не хочет иметь с ними ничего общего”, – сообщил человек на условиях анонимности.
Издание отмечает, что основным предметом спора при разводе может стать дом пары в Калабасасе, на который они потратили около 60 миллионов долларов. Кардашьян хочет, чтобы дом остался ей и детям.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году в Италии. У них четверо детей. Для Ким этот развод может стать третьим. Сама пара новости о разводе пока публично никак не комментирует.
Напомним, 19 июля на своем первом публичном мероприятии с момента объявления себя кандидатом в президенты Канье Уэст выступил со свободным монологом, затрагивающим такие темы, как аборты, религия и международная торговля. Во время мероприятия Канье плакал, говоря о спасении жизни их дочери Норт.
На следуюший день Уэст написал серию тревожных постов в Twitter, которые впоследствии были удалены. Среди прочего, он писал о том, что его супруга Ким Кардашьян пыталась вместе с врачом прилететь из Калифорнии (где находится вся семья) на ранчо в Вайоминг (где находится Канье), чтобы “запереть его” из-за произошедшего на митинге.
Супруга Уэста рассказала, что он тяжело переживает потерю матери, а общественное давление и вынужденная изоляция усиливают его психическое расстройство.
- Ким Кардашьян после нервного срыва ее супруга и кандидата в президенты США Канье Уэста рассказала, что он страдает от биполярного расстройства.
- Также сообщалось, что рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.