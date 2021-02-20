Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию секретаря Верховного суда Лос-Анджелеса и представительницы Кардашьян Кристи Велдер.

Согласно документам, Ким добивается совместной опеки над детьми. Что касается активов, то пара разделит их согласно брачному договору.

Отмечается, что Канье и Ким уже некоторое время живут отдельно: Уэст живет в их доме в Вайоминге, а Кардашьян осталась в Калифорнии со своими детьми.

Пара познакомилась в начале 2000-х, но их романтические отношения начались через годы. У обоих были громкие отношения, прежде чем они публично заявили о своей любви в 2012 году. У пары четверо детей: Норт родилась в 2013 году, Сейнт – в 2015 году, Чикаго – в 2018 году и Псалом – в 2019 году.

Напомним, в начале января появилась информация, что Кардашьян и Уэст приняли решение развестись. Ким наняла известного адвоката по разводам Лору Вассер, которая ранее представляла в бракоразводных процессах других американских звезд: Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Джонни Деппа.

Источник добавил, что хотя Ким в прошлом много делала, чтобы помочь Канье справиться с проблемами психического здоровья, то теперь этот развод происходит, “потому что Ким сильно выросла”.

В то же время источник, близкий к Уэсту, говорит, что рэпер прошел точку невозврата в отношениях со всей семьей Кардашьян и больше не может терпеть их звездный образ жизни.