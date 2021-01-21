Ким Кардашьян расскажет о разводе с Канье Уэстом в новых выпусках «Семейства Кардашьян»

Об этом сообщает издание Page Six.

По словам инсайдеров, финал шоу будет громким.

“Они засняли, как Ким рассказывает о своих проблемах в браке. Но все участники подписали соглашение о неразглашении, потому что финал будет показан позже в 2021 году“, – рассказали они.

В начале января появилась информация, что Кардашьян и Уэст приняли решение развестись. Ким наняла известного адвоката по разводам Лору Вассер, которая ранее представляла в бракоразводных процессах других американских звезд: Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Джонни Деппа.

Источник добавил, что хотя Ким в прошлом много делала, чтобы помочь Канье справиться с проблемами психического здоровья, то теперь этот развод происходит, “потому что Ким сильно выросла”.

В то же время источник, близкий к Уэсту, говорит, что рэпер прошел точку невозврата в отношениях со всей семьей Кардашьян и больше не может терпеть их звездный образ жизни.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году в Италии. У них четверо детей. Для Ким этот развод может стать третьим.