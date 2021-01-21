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Ким Кардашьян расскажет о разводе с Канье Уэстом в новых выпусках «Семейства Кардашьян»

Телезвезда и модель Ким Кардашьян посвятит финальные выпуски известного шоу “Семейство Кардашьян“ разводу с рэпером Канье Уэстом.

Четверг, 21 января 2021, 18:40

Об этом сообщает издание Page Six.

По словам инсайдеров, финал шоу будет громким.

“Они засняли, как Ким рассказывает о своих проблемах в браке. Но все участники подписали соглашение о неразглашении, потому что финал будет показан позже в 2021 году“, – рассказали они.

В начале января появилась информация, что Кардашьян и Уэст приняли решение развестись. Ким наняла известного адвоката по разводам Лору Вассер, которая ранее представляла в бракоразводных процессах других американских звезд: Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Джонни Деппа.

Источник добавил, что хотя Ким в прошлом много делала, чтобы помочь Канье справиться с проблемами психического здоровья, то теперь этот развод происходит, “потому что Ким сильно выросла”.

В то же время источник, близкий к Уэсту, говорит, что рэпер прошел точку невозврата в отношениях со всей семьей Кардашьян и больше не может терпеть их звездный образ жизни.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году в Италии. У них четверо детей. Для Ким этот развод может стать третьим.

Напомним, 19 июля на своем первом публичном мероприятии с момента объявления себя кандидатом в президенты Канье Уэст выступил со свободным монологом, затрагивающим такие темы, как аборты, религия и международная торговля. Во время мероприятия Канье плакал, говоря о спасении жизни их дочери Норт.

На следуюший день Уэст написал серию тревожных постов в Twitter, которые впоследствии были удалены. Среди прочего, он писал о том, что его супруга Ким Кардашьян пыталась вместе с врачом прилететь из Калифорнии (где находится вся семья) на ранчо в Вайоминг (где находится Канье), чтобы “запереть его” из-за произошедшего на митинге.

Супруга Уэста рассказала, что он тяжело переживает потерю матери, а общественное давление и вынужденная изоляция усиливают его психическое расстройство.

  • Ким Кардашьян после нервного срыва ее супруга и кандидата в президенты США Канье Уэста рассказала, что он страдает от биполярного расстройства.
  • Также сообщалось, что рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.
Теги: Каньє Вест, Кім Кардаш’ян, Родина Кардаш’ян, розлучення, шоу

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