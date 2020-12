Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

“Эй, ребята! Наступило самое прекрасное время года. Я знаю, 2020 год был очень сложным. Многие столкнулись со сложностями: нечем платить аренду, нечего поставить на стол, не на что купить подарки детям. Я поделюсь с вами своей любовью и вышлю по 500 долларов 1000 человек”, – отметила Ким.

Чтоб принять участие в рождественской акции Кардашьян нужно использовать приложение Cash App и оставить свой cashtag (кошелек) в комментариях Ким.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020