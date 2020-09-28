Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Новости вводят в заблуждение, и это не “столкновение”. Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана, который сопровождает их предполагаемой кампанией дезинформации. Азербайджан блокирует социальные сети, распространяя военную пропаганду”, – утверждает Кардашьян.
Кардашьян отметила, что в сложившейся ситуации нужно требовать от американских властей обращения в Баку с требованием прекратить боевые действия. Она призвала подписчиков поделиться обнародованной ею информацией, чтобы в регион отправили международных наблюдателей для расследования и были использованы международные политические и дипломатические меры для предотвращения эскалации конфликта.
“Обращайтесь в Белый дом и Конгрес США, чтобы обратить их внимание на атаку Азербайджана на Нагорный Карабах”, – написала она.
Кроме того, звезда уверена, что США должны прекратить оказывать Азербайджану военную помощь, используемую для нападений на Армению.
Также власти США должны потребовать от Турции прекращения поставок оружия и военных в Баку, подчеркнула Кардашьян.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал авиационную и артиллерийскую атаку.
- Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.