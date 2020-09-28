Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призвала своих подписчиков использовать созданную Армянским национальным комитетом Америки (АНКА) платформу для обращения к конгрессменам

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Новости вводят в заблуждение, и это не “столкновение”. Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана, который сопровождает их предполагаемой кампанией дезинформации. Азербайджан блокирует социальные сети, распространяя военную пропаганду”, – утверждает Кардашьян.

Кардашьян отметила, что в сложившейся ситуации нужно требовать от американских властей обращения в Баку с требованием прекратить боевые действия. Она призвала подписчиков поделиться обнародованной ею информацией, чтобы в регион отправили международных наблюдателей для расследования и были использованы международные политические и дипломатические меры для предотвращения эскалации конфликта.

“Обращайтесь в Белый дом и Конгрес США, чтобы обратить их внимание на атаку Азербайджана на Нагорный Карабах”, – написала она.

Кроме того, звезда уверена, что США должны прекратить оказывать Азербайджану военную помощь, используемую для нападений на Армению.

Также власти США должны потребовать от Турции прекращения поставок оружия и военных в Баку, подчеркнула Кардашьян.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.