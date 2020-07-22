Американская модель и актриса Ким Кардашьян после нервного срыва ее супруга и кандидата в президенты США Канье Уэста рассказала, что он страдает от биполярного расстройства.

Об этом звезда сообщила в заявлении, опубликованном в Instagram-историях.

Напомним, 19 июля на своем первом публичном мероприятии с момента объявления себя кандидатом в президенты Канье Уэст выступил со свободным монологом, затрагивающим такие темы, как аборты, религия и международная торговля. Во время мероприятия Канье плакал, говоря о спасении жизни их дочери Норт.

На следуюший день Уэст написал серию тревожных постов в Twitter, которые впоследствии были удалены. Среди прочего, он писал о том, что его супруга Ким Кардашьян пыталась вместе с врачом прилететь из Калифорнии (где находится вся семья) на ранчо в Вайоминг (где находится Канье), чтобы “запереть его” из-за произошедшего на митинге.

После случившегося Ким решила впервые публично рассказать о том, что ее супруг страдает от биполярного расстройства и о том, как это сказывается их отношениях.

“Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Любой, у оно есть, или у кого страдают близкие, знает, как невероятно сложно и больно это понимать. Я никогда не говорила публично о том, как это повлияло на нас, потому что я защищаю наших детей и право Канье на личную жизнь, когда речь идет о его здоровье. Но сегодня я чувствую, что должна это прокомментировать из-за стигмы и неправильных представлений о психическом здоровье. Те, кто понимает, что это за психическое заболевание или даже компульсивное поведение, знают, что семья бессильна, если ее член совершеннолетний”, — написала она.

Супруга Уэста рассказала, что он тяжело переживает потерю матери, а общественное давление и вынужденная изоляция усиливают его психическое расстройство.

Ким подчеркнула, что Уэст сейчас сталкивается с осуждением и непониманием со стороны окружающих в связи со своими эмоциональными заявлениями, которые иногда “не соответствуют его намерениям”. Она призвала всех проявить сочувствие и эмпатию к нему.

“Я прошу, чтобы СМИ и общественность проявили к нам сострадание и эмпатию, которые необходимы, чтобы мы могли пройти через это”, — добавила она.

21 июля комик Дейв Шаппелл приехал на ранчо в Вайоминге, чтобы удостовериться, что с Канье Уэстом все в порядке после нервного срыва.