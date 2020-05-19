Американская звезда Ким Кардашьян в условиях самоизоляции сама сняла новую рекламную кампанию для своего бренда Skims.

Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото Кардашьян позирует в легком полупрозрачном бюстгальтере и трусиках с высокой посадкой. Она примерила наборы в 5 цветах для разных оттенков кожи. При этом, звезда меняла аксессуары, надевая то деликатное колье с именной табличкой, то многослойные золотые ожерелья.

Кардашьян отметила, что из-за карантина она сама сняла снимки в фотобудке. Она также анонсировала старт продаж коллекции Summer Mesh уже 21 мая.