Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На фото Кардашьян позирует в легком полупрозрачном бюстгальтере и трусиках с высокой посадкой. Она примерила наборы в 5 цветах для разных оттенков кожи. При этом, звезда меняла аксессуары, надевая то деликатное колье с именной табличкой, то многослойные золотые ожерелья.
Кардашьян отметила, что из-за карантина она сама сняла снимки в фотобудке. Она также анонсировала старт продаж коллекции Summer Mesh уже 21 мая.
- Бренд Skims, принадлежащий американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, начал производство бесшовных защитных масок для лица.