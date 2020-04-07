Об этом пишет Harper’s Bazaar.
Отмечается, что выпуск духов приурочили к Дню матери в США, который в этом году будет отмечаться 10 мая.
“Вечный и нестареющий“ аромат KKW x KRIS посвящен “безусловной любви“ между матерью и дочерью.
В парфюм вошли ноты фрезии, белой гардении, туберозы, ландыша, жасмина, амбры и ветивера.
Кардашьян отметила, что он пахнет “точно так же, как” Дженнер, которая “всегда пахнет потрясающе”.
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Флакон аромата тоже необычный, как для бренда KKW Fragrance.
“Дизайн флакона вдохновлен нейтральной цветовой палитрой моего дома, и я знаю, что он будет прекрасно смотреться в любой ванной комнате или на туалетном столике. Рельеф символизирует тесную связь между матерью и дочерью”, – объяснила Ким.
Продажи духов начнутся 15 апреля. Стоимость аромата составляет 40 долларов.
Кроме того, Ким сообщила, что часть прибыли от продаж отправят на благотворительность.
“В ответ на кризис пандемии COVID-19, затрагивающий семьи и детей, 20 % прибыли от всех продаж на KKWFragrance.com с 15 апреля по 5 мая будет пожертвовано организации Blessings in a Backpack, которая по выходным предоставляет еду для детей по всей Америке, которые в противном случае могли бы голодать”, – добавила она.
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- Ранее Ким Кардашьян накануне презентации своего документального фильма о судебной системе США, рассказала, как она борется за реформу уголовного правосудия.