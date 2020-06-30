Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и многодетная мать Ким Кардашьян устроила вечеринку на ранчо в честь Дня Рождения старшей дочери Норт.

Соответствующие фото звезда опубликовала в своем Instagram.

15 июня Норт Уэст, старшая дочь дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, праздновала свой 7-й День Рождения. По случаю праздника родители устроили для девочки праздник на ранчо в Вайоминге в ковбойском стиле — с соответствующим дресс-кодом и тематическим тортом в виде шляпы.

Спустя две недели после праздника Ким поделилась с подписчикам семейными фото. Судя по снимкам, в программе праздника были прогулка на лошадях и вечеринка в стогах сена.

В подарок 7-летняя Норт получила щенка, которого спрятали в ковбойских ботинках.