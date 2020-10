Об этом сообщает американский телеканал CNN.

21 октября Ким Кардашьян исполнилось 40 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This is 40! Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Окт 2020 в 7:39 PDT

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

“Я удивила своих близких поездкой на частный остров, где мы смогли ненадолго притвориться, что все нормально”, – написала она, имея в виду пандемию коронавируса в мире.

По словам Кардашьян, она просила всех гостей две недели соблюдать карантин и несколько раз сдать тесты на коронавирус.

“До COVID-19 я не задумывалась, какая это роскошь, – путешествовать и просто быть с семьей и друзьями в безопасном месте”, – поделилась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ☀️ Girls just wanna have sun ☀️ Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 28 Окт 2020 в 6:44 PDT

На острове именинница в компании друзей танцевала, каталась на велосипеде, купалась с китами, плавала на каяках и смотрела кино вечером на пляже.

“Я понимаю, что для большинства эти радости сегодня недоступны. Жизнь снова напомнила мне, насколько привилегированное существование я веду”, – написала она.

Но реакция пользователей Сети на такую выходку Ким оказалась неоднозначной. Одни хвалили ее за откровенность, а другие обвинили в том, что она нарушает установленные противоэпидемические правила.

“Богатые чувствуют себя нормально на частном острове, а нормальные не могут отметить как полагается День Благодарения и Рождество”, – написал один из пользователей.

“Ситуация с коронавирусом хуже, чем когда-либо. Кто-то отправляется в благотворительную столовую, а кто-то на частный остров”, – написал британский музыкант Питер Фрэмптон, назвав Кардашьян бесчувственной.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time pic.twitter.com/aaUZKhmqFC — sophie thompson (@sophxthompson) October 27, 2020

Журналисту Ронану Фэрроу вечеринка Кардашьян напомнила картину Босха. Этот художник часто изображал “картины ада”.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/iIM232lhnI — Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 28, 2020

Некоторые осудили звезду не за то, что она устроила себе праздник, а за то, что похвасталась этим.

“Ладно организовать вечеринку, но рассказывать о ней по всем соцсетям когда мир страдает – низко”, – написала писательница Дженна Квигли.

“Ким Кардашьян мало иметь столько денег, чтобы удовлетворить любое желание. Хочется всем об этом сообщить”, – заметила музыкальный критик Ив Барлоу.