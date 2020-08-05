Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
“Молодость” традиционно будет состоять из трех конкурсных программ: студенческих, короткометражных и полнометражных дебютов. Гран-при фестиваля – “Скифский олень” и денежный приз.
В программе полнометражных дебютов – 12 фильмов:
“Совершенно нормальная семья”, реж. Малую Рейманн (Дания)
“Копатель” , реж. Георгис Григоракис (Греция, Франция)
“Особые приметы”, реж. Фернанда Валадес (Мексика, Испания)
“Бег детей”, реж. Барбара Отт (Германия);
“Твой ход”, реж. Мириам Верро (Канада);
“Мой утренний смех”, реж. Марко Джорджевич (Сербия)
“Охос-Негрос”, реж. Марта Лайянь, Ивет Кастело (Испания)
“Парфенон”, реж. Мантас Кведаравичюс (Литва, Украина, Франция)
“Песня без названия”, реж. Мелина Леон (Перу, Испания, США);
“Смерть кино и моего отца”, реж. Данные Розенберг (Израиль)
“Вкус Фо-бо”, реж. Марико Бобрик (Польша, Германия);
“Двое”, реж. Филиппо Менеґетти (Франция, Люксембург, Бельгия).
Также состоится параллельная конкурсная программа “Солнечный зайчик”, в которой участвуют фильмы ЛГБТК тематику.
Украинское кино покажут в рамках конкурса короткометражных лент и вне конкурса.
В национальный конкурс короткометражных работ отобрали 24 фильма:
“Бульмастиф”, реж. Анастасия Буковская;
“Прощай, Света”, реж. Настя Канарева;
“Жизнь ленивого бездельника», реж. Роман Кологойда
“Маленький диктатор”, реж. Александра Бровченко;
“Мы больше никогда не заблудимся вместе”, реж. Евгений Кошин;
“Я здесь”, реж. Елена Янковская;
“Круговорот”, реж. Алексей Радинский;
“Сторонник”, реж. Сергей Найда;
“Суррогат”, реж. Стас Сантимов;
“Спасите меня, доктор!», Реж. Дмитрий Грешко;
“Знаки”, реж. Наталья Ильчук;
“Кегельбан”, реж. Ахмед-Эрнес Сарихалил;
“Сама себе здесь”, реж. Анна Дудко;
“На пути назад”, реж. Николай Родной;
“Чудовище”, реж. Виктор Скуратовский;
“Дом, милый дом», реж. Анна Морозова;
“Засада”, реж. Оксана Войтенко;
“Run Away”, реж. Андрей Кокура;
“Зонг”, реж. Элиас Парвулеско, Тета Цыбульник, Светлана Потоцкая;
“Материнство”, реж. Наталья Ильчук;
«Не дома”, реж. Александр Чернобай;
“Монолог. Один», реж. Гаяне Джагинян;
“Так мут співати”, реж. Диана Горбань, Анна Ютченко;
“Вода”, реж. Даша Волга.
Вне конкурса состоятся показы фильмов “Мы … Мы рядом” Романа Балаяна, “В. Сильвестров” Сергея Буковского, “Предчувствие” Вячеслава Криштофовича, “Поезд “Киев – Война” Корнея Грицюка, “Парень войны” Сиприен Клеман -Дельмаса и Игоря Косенко, “Жизнь вне резюме” Саши Протяга, “Зарваница” Еремы Малащука и Романа Химея и “Херсонщина на Вулкане” Владислава Васильченко и Романа Бондарчука.
Откроется “Молодость” также украинским фильмом – “Забытые” Дарьи Онищенко.
Среди внеконкурсных фильмов программы – “Виталина Варела” Педру Кошты, “Женщина, которая убежала” Хон Сан-Су, “Большие буквы” Совет Жуде, “Последние и первые люди” композитора Йохана Йохансона и другие.
- Ранее организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную, а также внеконкурсную программу.