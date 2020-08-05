Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

“Молодость” традиционно будет состоять из трех конкурсных программ: студенческих, короткометражных и полнометражных дебютов. Гран-при фестиваля – “Скифский олень” и денежный приз.

В программе полнометражных дебютов – 12 фильмов:

“Совершенно нормальная семья”, реж. Малую Рейманн (Дания)

“Копатель” , реж. Георгис Григоракис (Греция, Франция)

“Особые приметы”, реж. Фернанда Валадес (Мексика, Испания)

“Бег детей”, реж. Барбара Отт (Германия);

“Твой ход”, реж. Мириам Верро (Канада);

“Мой утренний смех”, реж. Марко Джорджевич (Сербия)

“Охос-Негрос”, реж. Марта Лайянь, Ивет Кастело (Испания)

“Парфенон”, реж. Мантас Кведаравичюс (Литва, Украина, Франция)

“Песня без названия”, реж. Мелина Леон (Перу, Испания, США);

“Смерть кино и моего отца”, реж. Данные Розенберг (Израиль)

“Вкус Фо-бо”, реж. Марико Бобрик (Польша, Германия);

“Двое”, реж. Филиппо Менеґетти (Франция, Люксембург, Бельгия).

Также состоится параллельная конкурсная программа “Солнечный зайчик”, в которой участвуют фильмы ЛГБТК тематику.

Украинское кино покажут в рамках конкурса короткометражных лент и вне конкурса.

В национальный конкурс короткометражных работ отобрали 24 фильма:

“Бульмастиф”, реж. Анастасия Буковская;

“Прощай, Света”, реж. Настя Канарева;

“Жизнь ленивого бездельника», реж. Роман Кологойда

“Маленький диктатор”, реж. Александра Бровченко;

“Мы больше никогда не заблудимся вместе”, реж. Евгений Кошин;

“Я здесь”, реж. Елена Янковская;

“Круговорот”, реж. Алексей Радинский;

“Сторонник”, реж. Сергей Найда;

“Суррогат”, реж. Стас Сантимов;

“Спасите меня, доктор!», Реж. Дмитрий Грешко;

“Знаки”, реж. Наталья Ильчук;

“Кегельбан”, реж. Ахмед-Эрнес Сарихалил;

“Сама себе здесь”, реж. Анна Дудко;

“На пути назад”, реж. Николай Родной;

“Чудовище”, реж. Виктор Скуратовский;

“Дом, милый дом», реж. Анна Морозова;

“Засада”, реж. Оксана Войтенко;

“Run Away”, реж. Андрей Кокура;

“Зонг”, реж. Элиас Парвулеско, Тета Цыбульник, Светлана Потоцкая;

“Материнство”, реж. Наталья Ильчук;

«Не дома”, реж. Александр Чернобай;

“Монолог. Один», реж. Гаяне Джагинян;

“Так мут співати”, реж. Диана Горбань, Анна Ютченко;

“Вода”, реж. Даша Волга.

Вне конкурса состоятся показы фильмов “Мы … Мы рядом” Романа Балаяна, “В. Сильвестров” Сергея Буковского, “Предчувствие” Вячеслава Криштофовича, “Поезд “Киев – Война” Корнея Грицюка, “Парень войны” Сиприен Клеман -Дельмаса и Игоря Косенко, “Жизнь вне резюме” Саши Протяга, “Зарваница” Еремы Малащука и Романа Химея и “Херсонщина на Вулкане” Владислава Васильченко и Романа Бондарчука.

Откроется “Молодость” также украинским фильмом – “Забытые” Дарьи Онищенко.

Среди внеконкурсных фильмов программы – “Виталина Варела” Педру Кошты, “Женщина, которая убежала” Хон Сан-Су, “Большие буквы” Совет Жуде, “Последние и первые люди” композитора Йохана Йохансона и другие.