Гетеборгский кинофестиваль отправит одного добровольца на остров в Северном море, и будет неделю показывать фильмы фестивальной программы.

Об этом сообщает издание The Variety.

Шведский кинофестиваль в Гетеборге, крупнейшее кино-телевизионное событие в Скандинавии, решился на один из самых драматических экспериментов, изолировав одного-единственного кинолюбителя на мрачном острове с маяком Патер Ностер, что в Северном море.

Там в полном одиночестве в течение недели, без смартфона и даже без книги, доброволец должен будет пересмотреть 60 премьер фестиваля.

Параллельно на двух площадках в Гетеборге пройдут два других эксклюзивных показа фильмов и тоже для одного человека. Фильмы будут показывать на Scandinavium – одной из самых популярных арен Швеции, и в кинотеатре Draken.

Желающие провести неделю в одиночестве на острове Патер Ностер должны подать заявку здесь.

С претендентами сначала проведут собеседования, избранного участника объявят 19 января. 30 января он отправится на остров. Все расходы на еду, жилье, транспорт и кинопоказы покрывать организаторы.

Ранее Гетеборгский фестиваль организовывал демонстрацию фильмов на религиозную тематику в церкви, мечети и синагоге и пригласил посетителей-мужчин посмотреть фильм из кресла гинеколога.

Гетеборгский кинофестиваль, который ежегодно проходит в Швеции, состоится в онлайн-формате с 29 января по 8 февраля 2021 года.