Об этом пишет Deadline.
Согласно контракту, компании будут заниматься совместным производством сериалов и фильмов.
Первыми проектами Appian Way и Apple станут фильм “Убийцы цветочной луны“, режиссером которого является Мартин Скорсезе, и сериал “Сияющие девушки“ с Элизабет Мосс в главной роли.
Напомним, ранее стало известно, что студия Леонардо ДиКаприо Appian Way и In Good Company Films экранизируют книгу Олдоса Хаксли “Остров”.
- Актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро предложили своим поклонникам сняться вместе с ними в новом фильме Мартина Скорсезе.