Кинокомпания Lionsgate бесплатно покажет на YouTube четыре своих проекта "Голодные игры", "Ла-Ла-Лэнд", "Джон Уик" и "Грязные танцы".

Об этом пишет издание Variety.

“Lionsgate Live! “Ночь в кино” начнется с показа “Голодных игр” в 18:00 по местному времени в пятницу, 17 апреля (в 01:00 по Киеву в субботу, 18 апреля).

“Грязные танцы” выйдут на экран 25 апреля, затем “Ла-Ла-Лэнд” 2 мая и “Джон Уик” 9 мая.

Для просмотра “Джона Уика” потребуется регистрация с указанием возраста.