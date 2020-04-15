Об этом пишет издание Variety.
“Lionsgate Live! “Ночь в кино” начнется с показа “Голодных игр” в 18:00 по местному времени в пятницу, 17 апреля (в 01:00 по Киеву в субботу, 18 апреля).
“Грязные танцы” выйдут на экран 25 апреля, затем “Ла-Ла-Лэнд” 2 мая и “Джон Уик” 9 мая.
Для просмотра “Джона Уика” потребуется регистрация с указанием возраста.
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