Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Литература
- Елена Герасимьюк. Книга стихов “Тюремная песня”
- Оксана Луцишина. Роман “Иван и Феба”
- Василий Махно. Роман “Вечный календарь”
- Владимир Рафеенко. Роман “Мондегрин (песни о смерти и любовь)”
Публицистика, журналистика
- Станислав Асеев. Книга эссе “В изоляции”
- Елена Белозерская-Воронова. Книга “Дневник нелегального солдата”
- Вахтанг Кипиани. Книга “Дело Василия Стуса”
Музыкальное искусство
- Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальский (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительная продюсер) – Музыкальное агентство “УХО”. Цикл “Архитектура голоса”
- Александр Козаренко (пианист). Цикл концертов: “Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко”, “Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко”, “Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко”
Визуальное искусство
- Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (куратор, заместитель по научной работе). Выставка “Матвей Вайсберг в музее Ханенко”
- Борис Михайлов (художник). Видеопроекция и фотоинсталляции “Испытание смертью”
- Василий Семенюк (художник). Графическое оформление книги “Кобзарь”, цикл живописно-графических произведений “Мой Шевченко”
- Анатолий Федирко (художник). Арт-проект “Арт фабрика им.prof.К.Малевича”
Киноискусство
- Валентин Васянович (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Владлен Одуденко (художник-постановщик). Художественный фильм “Атлантида”
- Наталья Ворожбит (режиссер, автор сценария). Фильм “Плохие дороги”
Театральное искусство
- Андрей Белоус (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Нина Колесникова (хореограф-постановщик), Усеин Бекиров (композитор), Борис Орлов (художник-постановщик, исполнитель главной роли). Спектакль “Шинель” по повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра
- Василий Вовкун (режиссер), Иван Небесный (композитор), Анна Ипатьева (художница костюмов). Опера “Лис Микита” Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой
- Евгений Лавренчук (режиссер). Опера “LaTraviata” Одесского национального академического театра оперы и балета
- Сергей Маслобойщиков (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Наталья Рудюк (художник по костюмам), Александр Бегма (композитор). Спектакль “Verba” по мотивам драмы-феерии Леси Украинки “Лесная песня” Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Третий тур конкурса на получение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года планируется провести в феврале следующего года.
- 9 марта в Национальной опере в Киеве состоялась церемония вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.