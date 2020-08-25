Популярная актриса Кира Найтли исполнит главную роль в экранизации исторической драмы по мотивам романа "Змей в Эссексе" британской писательницы Сары Перри.

Об этом пишет Deadline.

Производством сериала будет заниматься компания See-Saw Films. Выходить шоу будет на стриминговом сервисе Apple TV+. Режиссером проекта выступит Клио Барнард, а сценарий напишет Анна Симон.

Действие сериала будет разворачиваться в 1893 году. Недавно овдовевшая Кора, которую сыграет Найтли, будучи свободной от жестокого брака, переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе. Там она узнает местную легенду о мифическом существе, известном как Змей в Эссексе.