Журналист и основательница журнала Make Урсула Лейк опубликовала в Instagram фотографию беременной жены Харингтона, актрисы Роуз Лесли.
Отмечается, что для Харингтона и Лесли этот ребенок является первым.
“Совершенно особенная фотосессия, сделанная полностью женской командой. Мы запечатлели Роуз в это чудесное время, когда она впервые готовится к материнству”, — написала Лейк в посте к фото.
Пара познакомилась в 2012 году на съемках сериала “Игра престолов”, где Лесли исполняла роль одичалой по имени Игритт. Летом 2018 года актеры обручились.
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