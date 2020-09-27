Британский актер Кит Харингтон, более известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", впервые станет отцом.

Журналист и основательница журнала Make Урсула Лейк опубликовала в Instagram фотографию беременной жены Харингтона, актрисы Роуз Лесли.

Отмечается, что для Харингтона и Лесли этот ребенок является первым.

“Совершенно особенная фотосессия, сделанная полностью женской командой. Мы запечатлели Роуз в это чудесное время, когда она впервые готовится к материнству”, — написала Лейк в посте к фото.

Пара познакомилась в 2012 году на съемках сериала “Игра престолов”, где Лесли исполняла роль одичалой по имени Игритт. Летом 2018 года актеры обручились.