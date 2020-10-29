Об этом сообщает GQ.

“Она дала термину “супермодель” лицо, воспевала силу женщин задолго до понятия “расширение прав и возможностей женщин”, и, прежде всего, она взяла свою карьеру в свои руки. Клаудия получает награду в категории “Женщина года” на #GQAwards этого года”, — подписали в GQ публикацию о Шиффер.

Клаудия Шиффер – легендарная немецкая супермодель. Ее карьера началась в 1987 году. Тогда 17-летняя Шиффер познакомилась с директором модельного агентства Metropolitan Models Мишелем Леватоном в одном из ночных клубов Дюссельдорфа.

Леватон убедил родителей Клаудии отпустить ее в Париж для того, чтобы она могла попробовать себя в модельном бизнесе.

В том же году Клаудия переехала в Париж. В 1988 году она впервые появилась на обложке журнала: это был французский Elle.

Сейчас Шиффер является рекордсменкой среди моделей по количеству фотографий на обложках журналов, что зафиксировано “Книгой рекордов Гиннесса”.