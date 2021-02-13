Американская актриса, обладательница четырех премий "Золотой глобус" и трех "Эмми" Клэр Дэйнс заменит Киру Найтли в новом драматическом сериале стримингового сервиса Apple TV+ "Змей в Эссексе".

Об этом сообщает Variety.

Историческая драма будет снята по мотивам романа “Змей в Эссексе” британской писательницы Сары Перри. Премьера шоу состоится на стриминговой платформе Apple TV+.

Дэйнс сыграет недавно овдовевшую британку по имени Кора, которая будучи свободной от жестокого брака, переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе. Там она узнает местную легенду о мифическом существе, известном как Змей в Эссексе.

Режиссером шоу станет Клио Бернар, а главным сценаристом будет Анна Саймон. Они же вместе с Джейми Лоуренсоном, Хаканом Косеттой, Патриком Уолтерсом, Иэном Каннингом и Эмилем Шерманом выступят в роли исполнительных продюсеров.

Когда начнутся съемки сериала пока неизвестно.