Об этом сообщает Variety.
Историческая драма будет снята по мотивам романа “Змей в Эссексе” британской писательницы Сары Перри. Премьера шоу состоится на стриминговой платформе Apple TV+.
Дэйнс сыграет недавно овдовевшую британку по имени Кора, которая будучи свободной от жестокого брака, переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе. Там она узнает местную легенду о мифическом существе, известном как Змей в Эссексе.
Режиссером шоу станет Клио Бернар, а главным сценаристом будет Анна Саймон. Они же вместе с Джейми Лоуренсоном, Хаканом Косеттой, Патриком Уолтерсом, Иэном Каннингом и Эмилем Шерманом выступят в роли исполнительных продюсеров.
Когда начнутся съемки сериала пока неизвестно.
- Отметим, что ранее сообщалось, что главную роль в сериале исполнит Кира Найтли, однако она вышла из проекта еще в октябре.