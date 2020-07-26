Эмбер Херд и Джонни Депп снова выступили в лондонском суде в рамках процесса по иску Деппа против газеты The Sun.

Об этом сообщает Tatler.

Третью неделю продолжается судебное разбирательство между Джонни Деппом и газетой The Sun.

Актер подал иск против издания из-за материала, опубликованного в 2018 году. Поводом стала статья журналиста Дэна Вуттона, она называлась “Свихнуться можно: как Джоан Роулинг может искренне радоваться, что домашний насильник Депп сыграет в новом фильме “Фантастические твари””?

Адвокаты Деппа заявляют, что материал, в котором утверждается, что актер систематически бил жену, является целенаправленной атакой на актера, а слова автора – клевета. В то же время The Sun намерена доказать, что статья правдива.

В тексте говорилось, что Депп применял физическое и психологическое насилие в отношении своей жены актрисы Эмбер Херд. Сама Херд выступает на суде в качестве свидетельницы. В первые дни слушаний в Высоком суде Лондона Депп и Херд рассказали о подробностях совместной жизни.

Джонни Депп заявил суду, что Херд изменяла ему в их супружеской постели, к тому же с элементами извращения. Фотографии постели со следами фекалий, по словам Деппа, ему показала их горничная.

Также во время слушаний в суде представили запись разговора между Деппом и Херд, сделанную в июле 2016 года. В ней актер говорит о желании нанести себе увечья ножом, чтобы “избавиться от боли”. На записи слышно, как Херд просит его прекратить и положить нож на место: “Я знаю, что тебе больно, но прекрати. Пожалуйста, не надо”. Депп подтвердил подлинность записи.

Представитель The Sun Саша Васс заявила, что Депп рассказывал Херд о своем альтер эго, которое проявляется под действием алкоголя или наркотиков. В 2013 году актриса написала мужу электронное письмо, где отметила, что Депп не помнит, что с ним происходит, когда он находится в состоянии опьянения.

Представитель Деппа Дэвид Шерборн выступил с заявлением, что насилие исходило от его жены. “Рукоприкладство затевала Херд, это она его била… насилие совершала она, а не он”, – подчеркнул Шерборн.

Также подруга актрисы Эмбер Херд Ракель Рокки Пеннингтон рассказала о скандале, произошедшем между актерами, когда пара жила в Австралии.

Пеннингтон подтвердила слова Херд о том, что Депп бросил в нее несколько стеклянных бутылок, осколками на полу актриса порезала себе ноги и руки.

“Эмбер рассказала мне, что в тот момент Джонни сорвал с нее ночную рубашку, и она лежала голая на полу, мокрая от алкоголя и израненная”, – сообщила Пеннингтон. Также, по словам Херд, Депп разбил телевизор и помочился на мебель.

Суд заслушал еще одну свидетельницу по делу – Тару Робертс, которая с декабря 2008 года работала у Деппа управляющей недвижимостью на его острове на Багамах. Она сказала, что никогда не видела, чтобы актер проявлял насилие по отношению к Херд. По ее словам, во время визита на остров в декабре 2015 года Херд сама выкрикивала оскорбления в адрес Деппа, называя его “никому не нужным” и “толстым”.

Робертс добавила, что видела “красную опухшую рану” на носу актера. Как оказалось, Эмбер бросила в лицо Джонни банку с разбавителем лака.

Депп и Херд полетели на Багамы, что вылечить зависимость актера от болеутоляющих.

Херд утверждает, что тогда он тоже бил ее по лицу, пинал ногами и хватал за волосы. Депп заявляет, что слишком плохо себя чувствовал тогда, чтобы на кого-либо нападать.

Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.