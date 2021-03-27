Об этом сообщает британская газета The Mirror.
В видеоклипе на трек Big Рита проходит по улице в Болгарии мимо мужчины в маске, который держит питбуля на поводке.
При этом у собаки обрезанные уши. Эта процедура считается болезненной и ненужной.
Отмечается, что эта процедура, более известная как купирование ушей, противоречит законодательству Великобритании, если она не проводится по медицинским причинам.
“Обрезание ушей – это мучительное уродование, которое чаще всего применяют относительно собак бойцовских пород, чтобы не дать сопернику захватить уши – ему нет места в цивилизованном, гуманном обществе”, – заявила зоозащитница Элиза Аллен.
По данным издания, правительство Великобритании сейчас рассматривает возможность запрета ввоза собак с обрезанными ушами.
Добавим, что трек Big певица записала совместно с диджеями Дэвид Гетта и Imanbek.
- Ранее в мексиканском штате Табаско группа моряков, которая выполняла операцию по спасению пострадавших от наводнения, спасла лабрадора. Собака пыталась удержаться на плаву, хватаясь за подтопленный дом.