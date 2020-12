Об этом сообщает World News Era.

В июне 2020 года группа запустила проект совместно со своими поклонниками. Каждый из них мог записать и загрузить собственный музыкальный ролик на сайт группы. Администраторы регулярно добавляли видео к музыкальному клипу, который не останавливался ни на минуту. В клипе уместилось более 162 тысяч видео поклонников.

Изначально планировалась бесконечная музыкальная трансляция. Однако 16 декабря ее случайно прервали. Видео стало самым длинным музыкальным клипом продолжительностью в 178 дней или 4264 часов.

“В течение последних 178 дней поклонники создавали бесконечный музыкальный клип Level of Concern. Мы думали, что это никогда не закончится”, – пошутили музыканты в своем Twitter.

for the last 178 days fans have been generating a never-ending music video for Level of Concern. well, we thought it was never going to end. pic.twitter.com/FxoZVg2qi5

— twenty one pilots (@twentyonepilots) December 16, 2020