Об этом сообщает World News Era.

В июне 2020 года группа запустила проект совместно со своими поклонниками. Каждый из них мог записать и загрузить собственный музыкальный ролик на сайт группы. Администраторы регулярно добавляли видео к музыкальному клипу, который не останавливался ни на минуту. В клипе уместилось более 162 тысяч видео поклонников.

Изначально планировалась бесконечная музыкальная трансляция. Однако 16 декабря ее случайно прервали. Видео стало самым длинным музыкальным клипом продолжительностью в 178 дней или 4264 часов.

“В течение последних 178 дней поклонники создавали бесконечный музыкальный клип Level of Concern. Мы думали, что это никогда не закончится”, – пошутили музыканты в своем Twitter.

Группа побила рекорд Фарелла Уильямса, который записал 24-часовое видео на песню Happy.

Сейчас запись трансляции недоступна, но вы можете посмотреть официальный клип на эту песню.

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