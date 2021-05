Про це актор розповів у Twitter. Книга очолила список бестселерів американської газети The New York Times.

“Що-що?! Моя книжка в топі бестселерів The New York Times! Я буквально втратив дар мови зараз. Десятирічний я ніколи б у це не повірив. Дякую!”, – написав він.

Say what?!?! #1 on the @NYTimes Bestseller List!! I’m literally speechless right now!!! Ten year old me would never believe this. Evie and I want to thank each and every one of you for all of the #Sparkella love. I couldn’t be more excited right now! THANK YOU!! @SparkellaTJones pic.twitter.com/wK0FDjDlvQ

— Channing Tatum (@channingtatum) May 13, 2021

Книга Татума розповідає про дівчинку Еллу, яка скоро має піти в школу. Їй подобається все яскраве і блискуче. Однокласники сміються над її нарядом і дуже ображають її цим. Елла вирішує змінити свій образ на догоду чужим очікуванням, але люблячий батько не дає їй це зробити та радить нікого не слухати.

На написання книги актора надихнув процес дорослішання його семирічної доньки Еверлі, хоча сам він зізнався, що стати письменником ніколи не хотів.