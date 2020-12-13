Об этом сообщает ВВС News.
Этот экземпляр в твердой обложке был одним из 500 копий 1997 года, которые были выданы до того, как магическая сага и ее автор Джоан Роулинг получили всемирную известность.
Еще один экземпляр из числа первых изданий был продан на торгах Hansons Auctioneers за 50 тыс. фунтов ($60 тыс.). О ее существовании вспомнила хозяйка Шарлотте Рамзи и чудом спасла издание. Она рассказала, что мать нашла книгу в старых вещах, которые хотела распродать 0,5 фунтов. Рамзи сообщила, что планирует вложить часть денег в свадьбу, а часть потратить на новый дом для матери.
Библиотечная книга с соответствующими штампами была продана на аукционе за 17,5 тыс. фунтов ($23 тыс.).
В 1997 году было выпущено всего 500 книг издательством Bloomsbury Publishing. 300 из них передали в библиотеки, другие попали в свободную продажу.
На тот момент они продавались по 10,99 фунтов.
- Британское издательство Bloomsbury, занимающееся выпуском серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг, заявило о колоссальном увеличении продаж на фоне пандемии COVID-19.