Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продан на аукционе за 68 тыс. фунтов (около $90 тыс.)

Об этом сообщает ВВС News.

Этот экземпляр в твердой обложке был одним из 500 копий 1997 года, которые были выданы до того, как магическая сага и ее автор Джоан Роулинг получили всемирную известность.

Еще один экземпляр из числа первых изданий был продан на торгах Hansons Auctioneers за 50 тыс. фунтов ($60 тыс.). О ее существовании вспомнила хозяйка Шарлотте Рамзи и чудом спасла издание. Она рассказала, что мать нашла книгу в старых вещах, которые хотела распродать 0,5 фунтов. Рамзи сообщила, что планирует вложить часть денег в свадьбу, а часть потратить на новый дом для матери.

Библиотечная книга с соответствующими штампами была продана на аукционе за 17,5 тыс. фунтов ($23 тыс.).

В 1997 году было выпущено всего 500 книг издательством Bloomsbury Publishing. 300 из них передали в библиотеки, другие попали в свободную продажу.

На тот момент они продавались по 10,99 фунтов.