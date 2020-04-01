Об этом в Facebook сообщила пресс-служба княжеского дворца.

“Врачи, которые следили за состоянием князя Альбера II после инфицирования, сегодня разрешили ему завершить период карантина. Суверен объявлен излеченным и полностью здоровым”, – сказано в заявлении.

Князь Альберт стал первым главой государства в мире, у которого подтвердилось заражение коронавирусом.

Теперь он смог присоединиться к своей жене, принцессе Шарлин, и детям, наследному принцу Жаку и принцессе Габриэлле.

После того как князь узнал о заражении, он отправился в самоизоляцию, оставшись во дворце.

О значительном улучшении здоровья князь сообщил 29 марта.