Об этом в Facebook сообщила пресс-служба княжеского дворца.
“Врачи, которые следили за состоянием князя Альбера II после инфицирования, сегодня разрешили ему завершить период карантина. Суверен объявлен излеченным и полностью здоровым”, – сказано в заявлении.
Князь Альберт стал первым главой государства в мире, у которого подтвердилось заражение коронавирусом.
Теперь он смог присоединиться к своей жене, принцессе Шарлин, и детям, наследному принцу Жаку и принцессе Габриэлле.
После того как князь узнал о заражении, он отправился в самоизоляцию, оставшись во дворце.
О значительном улучшении здоровья князь сообщил 29 марта.
- 19 марта стало известно, что князь Монако Альбер II болен коронавирусом.