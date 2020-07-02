Ежегодно 1 июля празднуется Международный день регги. В этом году к празднику выпустили новый клип на хит известного регги-исполнителя Боба Марли.

Ролик опубликован на Youtube-канале Bob Marley.

В 7-минутном ролике, снятом режиссером Кристианом Меркадо Фигероа, рассказана история семьи, живущей на две страны: женщина, которая воспитывает своих детей на Ямайке, и ее супруг, отец детей, который вынужден работать водителем такси в Нью-Йорке, чтобы обеспечить родных.

Напомним, Боб Марли — ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор. В июле 1977 года у Марли была обнаружена злокачественная меланома, в мае 1981 году певец погиб в возрасте 36 лет. Несмотря на то, что со времени его смерти прошло много лет, Боб Марли до сих пор является самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки.

Его песня No Woman, No Cry была выпущена в 1974 году. Она стала всемирным хитом и получила 37 позицию в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.