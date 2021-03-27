Известная американская поп-певица Бритни Спирс не перестает удивлять фанатов своими выходками. На этот раз знаменитость опубликовала серию странных публикаций.

Об этом сообщают #Буквы.

В частности в Instagram певицы начали один за другим появляться загадочные публикации с кодовым словом RED (красный). При этом Бритни везде акцентирует на нем внимание.

Сначала действия знаменитости откровенно напугали ее фолловеров, ведь она публиковала странные фото с равнодушным взглядом, которые сопровождала словом “RED”. При этом на фото не было ни одного красного атрибута.

Комментаторы пытались узнать, что именно подразумевает певица этими таинственными посланиями. Однако она до сих пор держит интригу.

Со временем Спирс начала публиковать предметы красного цвета, а также собственные фото с красными аксессуарами, добавляя к ним кодовое слово.

Пока певица не спешит раскрывать свою тайну. Однако подписчики подозревают, что таким образом она подогревает интерес к запуску какого-то продукта, или премьеры песни.

Напомним, что адвокат поп-певицы Бритни Спирс просит суд навсегда лишить ее отца, Джейми Спирса, права опекунства над ней. Звезда хочет, чтобы ею занималась только его помощница Джоди Монтгомери.