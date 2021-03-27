Об этом сообщают #Буквы.
В частности в Instagram певицы начали один за другим появляться загадочные публикации с кодовым словом RED (красный). При этом Бритни везде акцентирует на нем внимание.
Сначала действия знаменитости откровенно напугали ее фолловеров, ведь она публиковала странные фото с равнодушным взглядом, которые сопровождала словом “RED”. При этом на фото не было ни одного красного атрибута.
Комментаторы пытались узнать, что именно подразумевает певица этими таинственными посланиями. Однако она до сих пор держит интригу.
Со временем Спирс начала публиковать предметы красного цвета, а также собственные фото с красными аксессуарами, добавляя к ним кодовое слово.
Пока певица не спешит раскрывать свою тайну. Однако подписчики подозревают, что таким образом она подогревает интерес к запуску какого-то продукта, или премьеры песни.
Напомним, что адвокат поп-певицы Бритни Спирс просит суд навсегда лишить ее отца, Джейми Спирса, права опекунства над ней. Звезда хочет, чтобы ею занималась только его помощница Джоди Монтгомери.
- Ранее сообщалось, что Бритни Спирс требует лишить своего отца, Джейми Спирса, статуса ее опекуна. Первый суд она проиграла.
- Также Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам после того, как внезапно исчезла из соцсетей на 13 дней. Звезда успокоила фанатов и заверила, что с ней все хорошо.
- 12 февраля в Лос-Анджелесе прошло судебное заседание по делу об опекунстве над 39-летней поп-певиецй Бритни Спирс, в результате которого отцу певицы Джейми Спирсу отказали в праве быть ее единственным опекуном.