Через пять месяцев после расставания с Майли Сайрус 23-летний австралийский певец Коди Симпсон завел новый роман с моделью Марло Стивенс.

Об этом пишет PEOPLE.

Так, мама Симпсона опубликовала в Instagram фото с семейного празднования Рождества, на которых запечатлена новая избранница певца.

На снимке пара обнимает друг друга, позируя перед камином. Коди одет в черный костюм с белой классической рубашкой и черным галстуком, а Стивенс надела платье металлического цвета.

О расставании Коди и Майли стало известно в августе нынешнего года. Известно, что разрыв инициировал Симпсон, но о причинах тогда не сообщалось.