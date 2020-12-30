Об этом пишет PEOPLE.
Так, мама Симпсона опубликовала в Instagram фото с семейного празднования Рождества, на которых запечатлена новая избранница певца.
На снимке пара обнимает друг друга, позируя перед камином. Коди одет в черный костюм с белой классической рубашкой и черным галстуком, а Стивенс надела платье металлического цвета.
О расставании Коди и Майли стало известно в августе нынешнего года. Известно, что разрыв инициировал Симпсон, но о причинах тогда не сообщалось.
- Ранее Майли Сайрус представила клип на новую песню Midnight Sky, режиссером которого стала сама.