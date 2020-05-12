Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте певицы.

“Когда ваша неродившаяся дочь показывает вам средний палец из матки, вы знаете, что вас это ждет”, — прокомментировала певица.

Пост Перри дополнила тегом #happymothersdaytome — “с Днем матери меня”.

Подписчики звезды шутят, что в дочке уже сейчас угадываются мамины черты.