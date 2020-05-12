Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте певицы.
“Когда ваша неродившаяся дочь показывает вам средний палец из матки, вы знаете, что вас это ждет”, — прокомментировала певица.
Пост Перри дополнила тегом #happymothersdaytome — “с Днем матери меня”.
Читайте также:
Подписчики звезды шутят, что в дочке уже сейчас угадываются мамины черты.
- Как известно, Кэти Перри входят в состав жюри музыкального шоу American Idol, которое транслируются на телеканале ABC. Во время карантина съемки с участием Перри проходят не в студии, а дома у певицы. Это позволяет ей экспериментировать со образами. Так на одной из недель Перри появилась в огромном костюме дезинфицирующего средства для рук.
- На прошлой — примерила наряд в виде рулона туалетной бумаги, на котором можно разглядеть логотип шоу.