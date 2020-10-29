Премьера колыбельной состоялась на видеохостинге Youtube.
Колыбельная создана с помощью искусственного интеллекта, который направляет звуковую среду, развивающуюся в соответствии с погодными условиями, частотой сердечных сокращений слушателя и временем суток.
Певица заявила, что колыбельная помогает быстрее засыпать и лучше высыпаться. Она подойдет и для матери, и для ребенка.
“Если у вас есть ребенок, то вы всегда используете гаджеты для создания белого шума. Гораздо легче уложить детей спать, если вы научите их какой-то звуковой ситуации. И я подумала, как можно подойти к этому более творчески”, – поделилась Grimes.
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