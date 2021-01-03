На аукцион Heritage Auctions выставили коллекционную карту из первого издания с изображением покемона Чаризарда (Charizard). Эта карта получила рейтинг PSA GEM MT 10, что говорит о ее безупречности.

Об этом сообщает издание Hypebeast.

Heritage Auctions ожидает, что к моменту завершения аукциона 14 января за карту можно будет выручить не менее 350 000 долларов – эта сумма близка к другой карте, проданной ранее.

Карта с голограммой из базового набора Charizard #4, возможно, самый желанный коллекционный предмет из коллекционной карточной игры Покемонов на данный момент. Это одна из всего 2627 копий, сертифицированных органами по оценке карт в PSA. Рейтинг GEM-MT (Gem Mint) 10 гарантирует, что это визуально идеальная карта, без складок и пятен. Кроме того, оригинальный блеск не поврежден, и, что особенно важно, отпечатанное изображение Чаризарда аккуратно центрировано.

Аукцион предлагает и множество других привлекательных предметов, включая карту с Венузавром из первого издания, также выпущенного в 1999 году и в состоянии Mint 9, и запечатанную коробку-бустер Fossil первого издания. За каждый из них уже предлагают цену более 2600 долларов США, а до окончания аукционов остается почти две недели.

Посмотреть карты и другие товары, включенные в эту распродажу, можно на веб-сайте Heritage Auctions. Там же можно сделать ставки.