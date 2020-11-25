Коллекцию из более 250 футболок уличного бренда одежды Supreme продадут на аукционе Christie's за 2 миллиона долларов.

Об этом пишет Hypebeast.

Отмечается, что коллекция, которая в общем насчитывает 253 футболок, является на данный момент “самой ценной коллекцией вещей Supreme, которая когда-либо предлагалась за одну продажу”.

Футболки собрал 21-летний Джеймс Богарт. Все началось в 2014 году и, несмотря на то, что почти все говорили, что собрать все футболки Supreme невозможно, Богарт продолжал прочесывать практически все континенты и крупные города.

По словам коллекционера, наиболее ценным в ассортименте является футболка с логотипом WTAPS Box 1999 года. По слухам, таких футболок было выпущено всего 30 штук.