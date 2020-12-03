Об этом пишет издание Vogue.
Марка The North Face, которую обычно носят любители активного отдыха, основана на практических потребностях: ее куртки устойчивы к погодным условиям и хорошо согревают. А еще этот лейбл очень любят технологи из Кремниевой долины, а не модницы.
Однако этой осенью несколько раз Хадид и Ратаковски были замечены в одном и том же зеленом пуховике. Обе девушки придали куртке стильный городской вид, сочетая ее с рваными джинсами или худи с рисунком.
Джоан Смоллс прилетела в Европу на неделю моды в черном флисовом жилете The North Face, худи и джинсах – идеальный комфортный образ для путешествий.
В сентябре Gucci объявила о новом партнерстве с The North Face.
Ранее Ким Кардашьян Уэст также демонстрировала свою любовь к бренду North Face.
- Американский рэпер Трэвис Скотт вместе с компанией PlayStation и брендом Nike разработали и выпустили совместную коллекцию одежды и обуви.