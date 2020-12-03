Уличный стиль моделей - это сочетание комфорта и моды. Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Джоан Смоллс и другие звезды подиума - все они могут выйти на улицу в непринужденном и легко подобранном образе. И хотя их личные стили различаются, в этом году все супермодели тяготели к одному лейблу - и это было не в стиле высокой моды. Все они отдали прдпочтения пуховикам и жилетам от The North Face.

Об этом пишет издание Vogue.

Марка The North Face, которую обычно носят любители активного отдыха, основана на практических потребностях: ее куртки устойчивы к погодным условиям и хорошо согревают. А еще этот лейбл очень любят технологи из Кремниевой долины, а не модницы.

Однако этой осенью несколько раз Хадид и Ратаковски были замечены в ​​одном и том же зеленом пуховике. Обе девушки придали куртке стильный городской вид, сочетая ее с рваными джинсами или худи с рисунком.

Джоан Смоллс прилетела в Европу на неделю моды в черном флисовом жилете The North Face, худи и джинсах – идеальный комфортный образ для путешествий.

В сентябре Gucci объявила о новом партнерстве с The North Face.

Ранее Ким Кардашьян Уэст также демонстрировала свою любовь к бренду North Face.